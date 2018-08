Criscitiello scrive che il presidente rossoblu sarebbe interessato alla ricostruzione del club irpino

Genova - Il presidente del Genoa Preziosi continua ad essere accostato al nome dell'Avellino, la squadra che è stata esclusa dalla Serie B in seguito all'intervento del Collegio di Garanzia del Coni. Preziosi, avellinese di nascita, era già stato in contatto con il presidente Taccone per rilevare il 50% della società irpina (fonte Alfredo Pedullà). Michele Criscitiello scrive oggi che lo stesso Preziosi è in prima linea per la rinascita del club, che dovrà necessariamente ripartire dal basso.