Preziosi - Ballardini: vertice a fine gara dopo la gara persa contro il Parma

Il numero uno del Genoa non ha apprezzato la prestazione dei suoi

Genova - E’ uscito scuro in volto dopo un vertice di oltre un’ora e un quarto il presidente Preziosi: il numero uno del Genoa ha fatto il punto della situazione con l’allenatore Ballardini, il direttore sportivo Donatelli e il direttore generale Perinetti dopo la sconfitta casalinga contro il Parma.



Un ko che Preziosi non ha digerito e al termine della partita ha espresso i suoi malumori ammettendo che il Parma non ha rubato nulla e ha messo in luce i problemi difensivi di una squadra che se davanti segna, dietro subisce fin troppo.



Ballardini è confermato ma le prossime gare potrebbero essere fondamentali per il tecnico che però bisogna dire affronterà tutte le prime della classe. Se in casa arriveranno Udinese (28 – 10) e Napoli(10-11), in trasferta Juventus dopo la sosta (20 – 10) e poi la doppia sfida alle due squadre di Milano, Milan nel recupero della prima giornata (31 – 10) e Inter (3 – 11).