Preziosi: «Buon mercato, ma è presto per dare giudizi»

Genova - «Abbiamo costruito una rosa con attenzione con giocatori di valore ma per dare un giudizio bisogna aspettare, il campionato deve ancora iniziare e le prime gare sono sempre insidiose. Mi auguro però di fare una stagione diversa dallo scorso anno. Kouamè? Andreazzoli lo ritiene importante, quindi non è in vendita»: lo ha dichiarato il presidente del Genoa Enrico Preziosi presente al Signorini di Pegli dove ha incontrato lo staff tecnico e la rosa.



Campi - Il numero uno del club ha poi parlato del Signorini e dei lavori del Ferraris: «Per quest’ultimo ci vorrà ancora un po’ forse alla ripresa dopo la sosta delle Nazionali dovrebbe essere pronto. Per il campo di allenamento di Pegli i tempi saranno un pochino più lunghi».



Società - Nonostante il mercato Preziosi ha ribadito un concetto: «Il Genoa è in vendita ma al momento non sono arrivate offerte per comprare il club».