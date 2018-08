Preziosi: «Con il recupero di Sandro possiamo dire la nostra»

Il numero uno rossoblu è tornato allo stadio dopo oltre un mese

Genova - «Abbiamo vinto una partita difficile contro una squadra organizzata che nel 2018 ha perso la prima volta a Marassi e fino all’ultimo ci ha messo in difficoltà»: lo ha dichiarato il presidente del Genoa Enrico Preziosi commentando la gara contro l’Empoli.



Presenza - Il numero uno del club ha spiegato la sua presenza allo stadio: «Ho deciso di stare più vicino alla squadra anche per il mio ruolo».



Attacco - Preziosi si è poi soffermato sulla prova di alcuni giocatori: «Piatek l’ho visto una notte a maggio e mi ha stupito per la sua determinazione mentre Koaume l’ho seguito nella sua esperienza con il Cittadella. Ha fatto un bel gol e ha tutte le caratteristiche per crescere ancora. Romulo? Ha dimostrato tutto il suo valore. Quando il mister recupererà anche Sandro penso che la squadra possa mettere in difficoltà molti avversari».