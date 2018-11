Preziosi conferma Juric ma ammette: «Mi auguro un riscatto nel derby»

Genova - «Il derby è una gara importante per Juric»: lo ha dichiarato il presidente del Genoa Enrico Preziosi a margine dell’assemblea di Lega. Il presidente rossoblu ha confermato il tecnico sulla panchina almeno fino alla stracittadina con la Sampdoria in programma il 25 novembre alle 20.30.



Futuro - Preziosi ha poi aggiunto: «Mi auguro si possa riscattare ma ovviamente tutti i mister sono legati ai risultati. Se devo fare una critica, è per la partita contro l'Inter, potevamo perdere ma magari in maniera diversa. Però se un giocatore commette un errore contro il Milan o perdiamo l’ultima con il Napoli per un autogol il tecnico non ha colpe».