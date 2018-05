Il presidente del Genoa sul mercato: «Prima finiamo il campionato e poi vediamo»

Genova - «Grazie a Ballardini la squadra ha cambiato marcia e ha ottenuto vittorie importanti. Prima della gara contro il Crotone avevo già maturato l’idea di confermarlo e sono felice della decisione»: lo ha affermato il presidente del Genoa Enrico Preziosi in esclusiva a Telenord.



Contatti - Il numero uno rossoblu in merito a presunte voci su contatti con altri tecnici ha proseguito: «Non ho mai incontrato nessun altro mister, avevo già preso la mia decisione».



Mercato - Preziosi ha poi parlato delle mosse in entrata e in uscita: «Sul fronte degli arrivi non faccio nessun nome fino a che non c’è l’ufficialità, sono però molto contento per Criscito. Al momento pensiamo a concludere nel miglior modo possibile il campionato e poi valuteremo. Voglio evitare una stagione travagliata come questa cercando di fare meno stravolgimenti possibili».