Preziosi incontra Andreazzoli in attesa dell´ufficialità

Genova - Enrico Preziosi e Aurelio Andreazzoli a tavola per parlare di mercato: il presidente del Genoa ha incontrato l’ex mister dell’Empoli a Forte dei Marmi per pianificare la prossima stagione in attesa dell’annuncio ufficiale come neo mister al posto di Cesare Prandelli.



Nomi - In attesa di ciò circolano i primi nomi per rinforzare la rosa: questo pomeriggio, come spiega Gianluca Di Marzio giornalista di Sky Sport, il numero uno dovrebbe incontrare il presidente degli azzurri Corsi e il procuratore Accardi per parlare di Bennacer e Caputo. La punta al momento è in cima alla lista del Sassuolo che perderà Berardi.