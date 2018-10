Preziosi: «Prendere tre gol dal Parma senza Gervinho e Inglese vuol dire che hanno giocato meglio»

Il presidente ha parlato dopo la sconfitta per 1-3 contro il Parma

Genova - Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato a margine della sconfitta per 3-1 contro il Parma al Ferraris. Apparso piuttosto deluso ha detto: «Loro hanno giocato più da squadra, con grande umiltà e coraggio. Noi abbiamo preso dei gol incredibili, il Parma però non ha rubato niente. Prendere tre gol dal Parma senza Gervinho e Inglese vuol dire che hanno giocato molto meglio di noi e che forse abbiamo interpretato male la partita o forse sono stati messi male in campo».



Ha poi aggiunto: «Sicuramente questo ci ridimensiona e ci fa capire che il campionato comincia adesso e che il nostro obbiettivo è sempre la salvezza. Avevamo una certezza l'anno scorso, che era la difesa, ora non più. Questo va rivisto, perchè non possiamo regalare tre gol al Parma».



Ha concluso dicendo: «Se avessi potuto scegliere io, sicuramente avrei messo Pandev più che Medeiros, ma l'allenatore vede i giocatori tutta la settimana e quindi forse lo avrà visto non in ordine o affaticato».