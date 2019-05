Preziosi: «Stagione orribile per colpa mia. Il bilancio? E´ migliorato»

Il numero uno della società ha annunciato che Romero andrà via

Genova - «Il bilancio del Genoa è migliorato e per questa società ho buttato tanti soldi ma quanto sta succedendo in questa stagione è solo colpa mia»: lo ha annunciato in un’intervista telefonica a Primocanale il presidente Enrico Preziosi durante la trasmissione “Gradinata Nord”.



Assenza - Il numero uno del club ha spiegato perché ha deciso di disertare lo stadio: «Ho la scorta della Polizia e non mi va di creare problemi ma alcuni striscioni volgari comparsi allo stadio sono da condannare. Ammetto di aver compiuto tanti errori ma in passato ho fatto bene e nessuno lo dice».



Mercato - Preziosi ha poi annunciato novità in tema di mercato: «Stiamo trattando Romero con la Juventus mentre dalla cessione di Piatek sono entrati soldi importanti nelle casse del club».