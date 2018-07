Preziosi sul mercato: «In arrivo un nuovo acquisto, ma non faccio nomi»

Il numero uno del Genoa ha confermato gli arrivi di Romulo e Mazzitelli

Genova - «Romulo e Mazzitelli sono due giocatori del Genoa, mancano soltanto le firme. Con questi due innesti abbiamo rinforzato ulteriormente il centrocampo. Bertolacci? Se vuole restare con noi lo deve dimostrare, noi non possiamo pagare gli stipendi del Milan»: lo ha dichiarato il presidente del Genoa Enrico Preziosi in esclusiva a We are Genoa su Telenord.



Acquisti - Il numero del club ha poi annunciato: «Un esterno potrebbe non servire più, abbiamo comprato un altro attaccante ma lo annunceremo nel fine settimana. Pinamonti e Cerri non rientrano nei nostri piani, l’Inter e la Juventus hanno chiesto troppo».



Come giocherà - In attesa di concludere la rosa da mettere a disposizione di Ballardini, Preziosi ha concluso parlando del modulo che potrebbe essere adottato durante la stagione: «Non è escluso che il mister possa giocare a tre. Secondo me con gli uomini che abbiamo e che dovranno ancora arrivare questa squadra può scendere in campo con il 3-4-3 o il 3-5-2»