Preziosi sul mercato: «Serve un difensore centrale»

Il numero uno commenta il calendario: «Bisogna fare punti da subito»

Genova - «Le partite vere sono altre, le amichevoli servono per provare gli schemi e trovare la condizione»: così il presidente del Genoa Enrico Preziosi presente a Brunico ad assistere all’amichevole dei suoi contro il Cuneo terminata 7-0.



Singoli - Il numero uno rossoblu si sofferma poi su alcuni elementi della rosa: «Piatek mi piace molto, è un attaccante completo. Grazie all’ok di Ballardini abbiamo chiuso la trattativa. Rolon? Abbiamo un’alternativa in più a centrocampo, mentre per Favilli abbiamo presentato un’offerta importante. I margini di chiusura della trattativa ci sono, i rapporti con la Juventus sono buoni e il giocatore abbia dato parere positivo a venire al Genoa. Adesso ci concentriamo su un difensore centrale di difesa. Lopez vuole venire ma per alcune formule che cambiano c’è questo tira e molla. Lapadula? Ci siamo parlati, non dico altro, comunque adesso siamo in tanti e la rosa va dimezzata».



Calendario - Infine Preziosi analizza il calendario di Serie A: «Partire bene è sempre importante per il morale. Credo sia venuto il momento di tornare allo stadio per seguire da vicino i ragazzi».