Preziosi: «Troppi errori, mi prendo le colpe di questa stagione difficile»

Il presidente del Genoa ha parlato al termine della gara contro la Fiorentina

Genova - «Ho commesso troppi errori, questo non deve più succedere in futuro. Mi dispiace perché li ho pagati io, la squadra e i tifosi»: lo ha annunciato il presidente del Genoa Enrico Preziosi in esclusiva a Primocanale al termine della partita terminata 0-0 contro la Fiorentina.



Vendita club - Il numero uno del club ha poi parlato del futuro della società. «Nessuno si è fatto avanti e la voce su Radrizzani non è vera».



Campionato - Infine Preziosi ha analizzato la stagione conclusa stasera: «Onore all’Empoli che ha lottato fino all’ultimo mettendo in difficoltà l’Inter rischiando di pareggiare nel finale. Noi dopo la vittoria contro la Juventus siamo finiti in una spirale negativa e non siamo più riusciti a risalire la china. Poi anche i tanti infortuni hanno influito, non va dimenticato questo».