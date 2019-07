Primo test per la Samp, contro il Sellero Novelle finisce 15-0

Genova - Debutto a suon di gol per la nuova Sampdoria di Eusebio Di Francesco contro i dilettanti del Sellero Novelle finisce 15-0



Bene Verre, autore del primo gol della stagione e protagonista di un poker (7', 24', 29' e 39 del primo tempo) impiegato in attacco come 'falso nueve'. In rete anche Gabbiadini (8'), Caprari (30') e Murillo (38'). Nella ripresa girandola di sostituzioni e impressioni positive dall'argentino Maroni in gol al 53'. Sul taccuino dei marcatori anche Bonazzoli con una tripletta (55', 72' e 85'), Sala (83' e 84') e il neoacquisto Thorsby (88' e 89').