Quagliarella e Defrel a segno ma la Samp fa 3-3 contro il Parma

Per il capitano blucerchiato venticinquesima rete in campionato. Espulso Colley

Genova - Non bastano i gol di Quagliarella (doppietta) e di Defrel, a trascinare la Sampdoria alla vittoria: al Tardini contro il Parma termina 3-3. Nel finale espulso Colley per doppia ammonizione.



Primo Tempo - Giampaolo lancia Jankto al posto di Linetty e Defrel sulla trequarti con Saponara in panchina. Al primo affondo il Parma va in vantaggio: Gervinho si libera di un suo avversario e mette in area di rigore dove c’è Gazzola che insacca. La rete dei padroni di casa scuote la Sampdoria che si fa vedere al 13’ dalla parti di Sepe bravo a respingere le conclusioni di Jankto e Praet. Al 25’ Fabbri concede un calcio di rigore alla Sampdoria per un fallo di gomito da parte di Dimarco grazie all’aiuto del Var: dal dischetto va Quagliarella che batte a Sepe e sale a 24 gol in campionato. Al 38’ arriva anche il raddoppio da parte dei blucerchiati: Jankto calcia, il portiere del Parma respinge sui piedi di Defrel che può segnare. Nel finale Quagliarella cerca la sua doppietta personale ma Sepe dice ancora una volta no. Finisce qui il primo tempo.



Secondo Tempo - Nella ripresa è il Parma che parte forte ma Audero prima salva su Gervinho e poi su Ceravolo pronto a calciare. Al 16’ la Sampdoria cala il tris: Praet sfrutta un errore di Kucka e trova libero Quagliarella bravo a colpire: venticinque reti in stagione e capocannoniere +3 da Zapata. Da quel momento inizia un’altra partita e il Parma trova prima il 3-2 con Kucka su rigore per un’ingenuità di Colley su Siligardi e il 3-3 con Bastoni che sfrutta una mancata trattenuta della palla da parte di Audero. Giampaolo la vuole vincere e inserisce Caprari al posto di Defrel: il neo entrato prima di destro impegna Sepe e poi calcia di poco fuori. Nel finale Colley si fa cacciare e salterà Empoli. Finisce qui, la Samp porta via un punto da Parma e consolida al nono posto. Domenica alle 15 arriva l’Empoli al Ferraris per la penultima gara della stagione casalinga.