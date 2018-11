Quagliarella e Piatek decidono il derby della Lanterna: al Ferraris finisce 1-1

Un punto a testa per le genovesi dopo un periodo negativo

Genova - Il derby della Lanterna finisce 1-1 con i gol realizzati tutti nel primo tempo: al vantaggio firmato Quagliarella risponde Piatek su calcio di rigore. Con questo punteggio le due genovesi fanno un piccolo balzo in classifica interrompendo le tre sconfitte consecutive.



Primo Tempo - Giampaolo e Juric non variano molto negli undici da mandare in campo: se il tecnico croato conferma in blocco la squadra che ha perso contro il Napoli pur giocando bene, Giampaolo inserisce Jankto al posto di Linetty e Ramirez di Saponara. La Sampdoria preme fin dall’inizio alla ricerca del vantaggio che si concretizza all’8: Ramirez dopo alcuni passaggi con Bereszynski mette un bel pallone in area di rigore che Quagliarella insacca alle spalle di Radu. L’1-0 dura soltanto sei minuti perché al 16’ il Genoa ottiene un calcio di rigore: Andersen sbaglia l’anticipo, Piatek si invola e Audero lo atterra. Doveri concede il penalty che il polacco realizza. Il pari galvanizza i padroni di casa che cercano il raddoppio ma sale in cattedra Audero che nel finale evita ai suoi di capitolare.



Secondo Tempo - Nella ripresa Giampaolo perde Defrel per infortunio ma è il Genoa ad avere ancora la palla del raddoppio con Kouamè ma il portiere della Sampdoria evita i pericoli e mette fuori. Le due squadre per la stanchezza concedono spazi e ci sono errori da una parte e dall’altra con il Genoa poco preciso e la Sampdoria brava a difendersi ma poco pericolosa. Al fischio finale un punto che accontenta tutti dopo tre sconfitte di fila: sabato alle 20.30 gara casalinga per la Sampdoria contro il Bologna, mentre domenica alle 15 trasferta a Torino contro i granata per il Genoa.