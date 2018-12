Quagliarella e Ramirez, la Sampdoria vola al quinto posto: Chievo battuto 2-0

I blucerchiati giocando un secondo tempo da applausi

Genova - Quagliarella di tacco e Ramirez di destro e la Sampdoria batte il Chievo 2-0 nell’ultima gara casalinga del 2018. I blucerchiati salgono al quinto posto in classifica complice il pareggio del Milan a Frosinone



Primo Tempo - Giampaolo cambia qualche elemento a causa delle tante gare ravvicinate: Colley sostituisce Tonelli, mentre a supportare la coppia gol di Empoli Quagliarella-Caprari tocca a Saponara. La formazione allenata dall’ex Domenico Di Carlo ci prova dalla distanza a impensierire Audero ma sia Stepinki che Kiyine non inquadrano la porta. La Sampdoria ci prova al 35’ con Caprari che non inquadra la porta e al 47’ con Praet che trova Sorrentino a dire no.



Secondo Tempo - Nella ripresa al primo affondo la Sampdoria va in vantaggio: punizione battuta da Ramirez e di tacco Quagliarella infila alle spalle di Sorrentino. Undici gol in campionato e a bersaglio da otto gare consecutive per il bomber che ha rinnovato ieri il suo contratto. Al 59’ i blucerchiati raddoppiano con Ramirez bravo a sfruttare al meglio un cross di Murru e a battere Sorrentino. All’83esimo Quagliarella ci prova su punizione ma il suo tiro si infrange sulla traversa. Finisce qua e per la Samp è la terza vittoria consecutiva in campionato: sabato la trasferta all’Allianz Stadium contro la Juventus salvata a Bergamo da Cristiano Ronaldo.