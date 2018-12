Quagliarella, la Samp attende il rinnovo del giocatore più decisivo della Serie A

A 35 anni è il primo nella classifica assist+gol della Serie A

Genova - Pare ormai una formalità la firma per il rinnovo di Quagliarella con la Sampdoria. L'attaccante ha il contratto in scadenza a giugno, quando avrà 36 anni, ma ha dimostrato di essere un elemento imprescindibile per la squadra. Miglior marcatore con 9 gol in 15 presenze e nessun calcio di rigore (quarto in Serie A), miglior assist man con 5 (secondo in Serie A). Decisivo in 14 dei 25 gol totali dei bluucerchiati e con i 14 (assist+gol) è primo in classifica della Serie A. Oltre ai numeri fa sentire in campo il peso della sua esperienza e della leadership, con un'intensità e un impegno non banali per un veterano.



Il rinnovo sarà quasi sicuramente annuale - fino al 2020 - con un compenso di 1,4 milioni stagionali. La stessa dirigenza ha sempre ribadito di trattare senza tensione il rinnovo di Quagliarella e che il rapporto professionale potrà proseguire con rinnovi annuali.