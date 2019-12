Quagliarella spreca il rigore e la Samp cade contro il Parma: decide Kucka

Genova - Sampdoria: Audero; Thorsby, Ferrari, Colley, Murru; Ramirez, Vieira, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri. A disposizione: Seculin, Falcone, Augello, Chabot, Rigoni, Linetty, Caprari, Regini, Maroni, Murillo, Leris.



Parma: Sepe; Darmian, Iacoponi, B. Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa. A disposizione: Colombi, Alastra, Dermaku, Grassi, Brugman, Laurini, Scozzarella, Adorante, Sprocati, G.Pezzella.



Arbitro: Abisso



Quagliarella spreca il calcio di rigore e la Sampdoria cade per la seconda gara consecutiva in campionato: il Parma vince 1-0 grazie al gol di Kucka di testa dagli sviluppi di un calcio d’angolo.



Ranieri decide di affidarsi al 4-3-1-2 con Jankto preferito a Linetty. In difesa Ferrari, nonostante la diffida sul groppone, è preferito a Murillo. I ducali si sono resi pericolosi con l’ex Genoa Kucka che al 21’ trova il gol complice un’uscita imprecisa di Audero. La Sampdoria si sveglia tardi e con Murru ci prova dall’area di rigore ma il pallone finisce a lato. Poi ci prova Vieira ma Sepe respinge.



Nella ripresa la Sampdoria attacca a testa bassa e il Parma controlla: all’11 Murru imbecca Ramirez che di testa manda fuori. Passano sette minuti e Gabbiadini ci prova su punizione ma il pallone finisce sulla traversa. Al 29’ l’episodio che può cambiare la partita: Quagliarella viene atterrato da Dermaku e l’arbitro concede il rigore che il capitano della Sampdoria sbaglia e poi insacca su assist di Jankto. Il Var vede un fuorigioco del numero 27 e annulla. Nel finale assalto all’arma bianca da parte dei blucerchiati che non riescono a concretizzare e dopo sei minuti di recupero Abisso fischia la fine. Una brutta sconfitta in vista del derby in programma sabato alle 20.45.