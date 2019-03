Quagliarella trascina la Samp al successo contro la Spal

Il capitano con una doppietta sale a 19 reti nella classifica marcatori

Genova - Alla fine è sempre Fabio Quagliarella a far volare la Sampdoria: i blucerchiati battono 2-1 la Spal con la doppietta del loro capitano e salgono a 39 punti in classifica. Per i padroni di casa nel recupero arriva il gol su punizione realizzato da Kurtic.



Primo Tempo - La Sampdoria parte a razzo e al 4’ trova il vantaggio: Quagliarella anticipa Cionek e in girata batte Viviano. Lo stesso attaccante replica all’11’ quando è bravo a mettere in rete un bel pallone crossato da Linetty dalla sinistra. Diciannove reti in campionato e Cristiano Ronaldo agganciato. Al 21’ ci prova Sala da fuori area ma la palla termina alta. Al 24’ Quagliarella cerca la sua tripletta personale ma il pallone calciato dalla distanza si stampa sul palo. La Spal, nonostante il doppio svantaggio c’è e tra il 27’ e il 29’ cerca il gol per rientrare in partita o per accorciare le distanze ma prima Valoti manda alto da buona posizione e poi Petagna si fa respingere il tiro da Audero. Negli ultimi quindici minuti i blucerchiati hanno le occasioni per mettere il sigillo alla gara ma Viviano si fa trovare attento e salva la sua porta.



Secondo Tempo - Nella ripresa la Sampdoria controlla mentre la Spal cerca con la forza dei nervi di riaprire la gara. Al 18’ Floccari trova il gol con un colpo di testa su punizione di Kurtic ma dopo due minuti l’arbitro Pasqua annulla dopo aver visionato il Var: una decisione che fa infuriare una parte del pubblico che per protesta lascia il campo. Poi la gara scivola via senza molti sussulti tranne nel recupero quando prima Kurtic realizza su punizione e poi Cionek si fa cacciare per fallo su Defrel subentrato a Quagliarella. Finisce qui e per la Sampdoria è la seconda vittoria consecutiva in campionato. Domenica alle 15 al Ferraris c’è l’Atalanta: Giampaolo ritroverà Ekdal dopo la squalifica mentre dovrà valutare la situazione degli infortunati.