Qualche dubbio per Prandelli, regia affidata a Veloso o Sandro?

Non ci sarà capitan Criscito squalificato, uno tra Zukanovic e Spolli al suo posto

Genova - Impegno proibitivo per il Genoa di Prandelli, ospite all'Olimpico contro la Roma questa sera. Ai rossoblu la vittoria manca dal 30 settembre, ma già nella prima partita di Prandelli - contro la Spal - si sono visti in campo spirito di sacrificio e solidità. Non ci saranno certamente capitan Criscito, squalificato per l'espulsione contro la Spal, e gli indisponibili Gunter, Mazzitelli e Lapadula.



Il modulo sarà il 3-5-2 - come ha ribadito in conferenza Prandelli - e i ballottaggi saranno in regia tra Veloso e Sandro e in difesa tra Zukanovic e Spolli (in vantaggio il bosniaco). Confermatissimo il tandem d'attacco Kouamé-Piatek.



Genoa (3-5-2): Radu, Zukanovic, Romero, Biraschi, Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic, Piatek, Kouamé



Roma (4-2-3-1): Olsen, Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov, Cristante, N'Zonzi, Under, Zaniolo, El Kluivert, Schick