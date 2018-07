Quale futuro per Silvestre e Alvarez?

I due argentini non sono stati convocati al ritiro e cercano squadra

Genova - La Sampdoria parte per il ritiro di Ponte di Legno, assenti i tre giocatori che hanno giocato nel Mondiale di Russia e i tre giocatori che sicuramente non faranno parte della rosa blucerchiata 2018/19. Se per Torreira il futuro è già stato delineato - andrà all'Arsenal per 30 milioni - nulla è stato ancora deciso per Alvarez e Silvestre.



Chi resta a casa - Ricky "Maravilla" non è stato convocato al pre ritiro a Bogliasco, per permettergli di rimanere in Argentina e continuare a cercarsi una squadra. La destinazione più probabile sembra il Messico, con l'Atlas Guadalajara per 500 mila euro. Negli ultimi giorni si è fatto avanti anche il Racing, scelta preferibile per il giocatore che vorrebbe tornare a giocare in Argentina. Per Matias Silvestre c'è l'interesse di alcuni club di Serie A. Nei primi giorni di mercato il difensore è stato molto vicino al Parma, ma la trattativa procede lentamente per il suo ingaggio: troppo alto per le casse dei ducali. Oltre al Parma hanno dimostrato interesse anche Cagliari e Atalanta. Non è da escludere una risoluzione contrattuale che permetterà al giocatore di cercarsi in completa libertà il suo nuovo club.