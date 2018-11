Questione Ferraris, Picciocchi: «La riqualificazione ci sta a cuore, non è solo per far cassa»

L'assessore al Bilancio ha risposto a una interrogazione del consigliere Grillo

Genova - «La questione dello stadio Luigi Ferraris ci sta a cuore non per fare cassa ma per riqualificare un bene che ha una ricaduta importante su Genova»: è la risposta di Pietro Piciocchi assessore al bilancio del Comune di Genova rispondendo a un articolo 54 di Guido Grillo, consigliere di Forza Italia sulle procedure di vendita dell’impianto sportivo alle due società genovesi.



Asta - «Dopo una prima richiesta da parte delle squadre e il ricevimento della perizia da parte dell’Agenzia del Territorio, fissato in circa 16.500.000 euro, l’asta è andata deserta - ha proseguito Piciocchi - Nel frattempo ci è arrivata la richiesta della concessione del diritto di superficie senza trasferimento di proprietà. Stiamo lavorando su questa proposta, valutando il progetto di valorizzazione e riqualificazione che per noi è fondamentale. Continua il piano di rientro del debito delle squadre di calcio cittadine, che ammonta a circa 2.500.000 di euro».