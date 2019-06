Racing for Genova Team allo slalom `Bubbio - Cassinasco`

Genova - Tre piloti della scuderia Racing for Genova Team saranno in gara, domenica prossima, nella 6^ edizione dello slalom "Bubbio - Cassinasco", in programma in provincia di Asti con l'organizzazione della Aeffe Sport e Comunicazione e con validità per Trofeo Centro Nord, Coppa 1^ Zona e Trofeo Italiano Femminile.



Il più atteso tra i portacolori del sodalizio genovese in lizza è sicuramente Alessandro Polini (Polini 01 Bmw), fermo da inizio maggio dopo aver conquistato l'ottavo posto assoluto allo slalom dei Giovi, la sua "gara di casa", e desideroso sia di correre - l'attività di preparatore non gli concede molto tempo da dedicare a quella agonistica - che di portare a casa un piazzamento di prestigio.



Pronto a conquistare un risultato di rilevo anche Damiano Furnari, con la sua Fiat 126 Honda, dopo il forzato forfait di domenica scorsa in Trentino al 2° slalom "Kaltern - Eppan Mendel" (Caldaro – Appiano). Grande attesa, infine, per il debutto stagionale di Marco Boggiano, che sarà al via con la sua Predator PC 008 con cui è intenzionato a proporsi tra i principali protagonisti della gara.