Racing for Genova Team dai `Castelli Piacentini` alla Valcamonica

Genova - Positive indicazioni dalla partecipazione di Maurizio Zaccaron e Laura Bottini al rally day "Castelli Piacentini". La coppia portacolori della scuderia Racing for Genova Team, in lizza con la Renault Clio Williams di Gruppo N, ha chiuso la gara in diciannovesima posizione assoluta finale ed al quarto posto di Gruppo e di Classe dopo una prestazione convincente. "Sono contento della nostra gara – ha osservato il pilota chiavarese – anche se si poteva levare qualche secondo al distacco finale. Nella prima parte dell'ultima ps, però, ho faticato un po' a trovare il ritmo giusto ed è grazie alla mia "naviga" che mi sono ripreso bene: ringrazio Laura che si è dimostrata molto brava, attenta e professionale sia nella gestione della gara che dell'abitacolo". L'altra vettura della scuderia Racing for Genova Team iscritta alla gara piacentina, la Renault Clio RS di Gruppo N di Manuel Sartori ed Enrico Bracchi non ha preso il via per un improvviso problema personale del pilota.



Nel prossimo fine settimana nuovo appuntamento per la scuderia Racing for Genova Team che parteciperà al 6° "Camunia Rally", a Brenno, nel bresciano, con Luca Fredducci, che affronterà l'impegno come al solito con la fidanzata, l'elvetica Clarissa De Rosa, alle note. Reduce dalla decima posizione assoluta finale conquistata al 23° Rallye National de L'Escarene, la coppia portacolori del sodalizio genovese sarà della partita con una Peugeot 208 R2B della Fr New Motors in luogo dell'annunciata Peugeot 306. "La scarsa quantità di iscritti in classe A7 ed il previsto maltempo – rileva il pilota genovese – ci hanno fatto mettere in stand-by la 306 e orientato sulla 208, un mezzo per noi inedito ma interessante e con cui contiamo di fare bene".



Tornando agli impegni dell'ultimo fine settimana, soddisfazioni per la scuderia Racing for Genova sono venute da Stefano Zambelli che, al volante di una Triumph Dolomite Sprint messagli a disposizione dall'amico Roberto Percivale, ha partecipato alla "Scarperia – Giogo", prima prova del CIVSA (Campionato italiano Velocità in Salita per Autostoriche) conquistando un convincente successo, seppure in solitaria, nella Classe TC2000 del 3° Raggruppamento.