Racing for Genova Team in Marocco al Panda Raid

Genova - Ci sarà anche una vettura della scuderia Racing for Genova Team al via del Panda Raid 2019, in programma in Marocco dall'8 al 16 marzo prossimi, articolato su sette tappe per circa 3500 km e riservato alle popolari berlinette Fiat immatricolate prima del 2003. E' la Panda 4x4 del 2000 che sarà portata in gara dai genovesi Roberto Macconi e Furio Rossano Masi.



Entrambi sessantenni, nella vita di tutti i giorni commerciante il primo ed assicuratore l'altro, da sempre praticanti del motorsport – Macconi ha dalla sua esperienze di fuoristrada 4x4 e di due ruote mentre Masi ha corso a lungo con i kart –, i due componenti dell'equipaggio, che in gara si alterneranno alla guida, affrontano per la prima volta una competizione del genere.



«Dopo le nostre varie esperienze – osserva Macconi – abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso ed allora abbiamo pensato a questo raid. Ci siamo preparati per tempo, dall'aprile del 2018, acquistando la Panda che nei mesi scorsi è stata rifatta tutta, a livello di meccanica, da Simone e Gianluca, i nostri amici meccanici di fiducia che hanno anche provveduto ad irrobustirla e a corredarla di tutte le dotazioni necessarie per affrontare questo tipo di gara. Partiamo con un solo obbiettivo, riportare la Panda a casa. Se, poi, riusciremo anche a divertirci, tanto meglio».



La Fiat Panda 4x4 targata Genova di Roberto Macconi e Furio Rossano Masi lascerà Genova il prossimo 7 marzo alla volta di Motril, in Spagna, da dove, assolte le operazioni preliminari ed affisso il numero di gara 257 sulle portiere, venerdì 8 s'imbarcherà alla volta di Marrakech, in Marocco, luogo di partenza del Panda Raid 2019.