Ramirez, il simbolo del dicembre blucerchiato senza sconfitte

Il trequartista ha alzato di molto il livello delle sue prestazioni nell'ultimo mese

Genova - Gaston Ramirez è l'uomo del dicembre blucerchiato. Più di Quagliarella che sta giocando ad alti livelli da inizio stagione è il trequartista ad aver cambiato marcia e, come si è visto ieri, a far cambiare marcia alla Samp con la sua presenza. I blucerchiati sono imbattuti fino ad ora nel mese di dicembre e Ramirez ha segnato tutti i suoi 3 gol (Bologna, Empoli e Chievo) dopo un inizio di stagione in cui era apparso un po' inconcludente e a volte fuori dal ritmo partita.



Unica pecca resta ancora l'eccessivo nervosismo in campo che gli costa ammonizioni decisamente evitabili, anche quando la partita non è in bilico. Ad oggi, al giro di boa del campionato, Ramirez ha 3 gol e 4 assist in 15 presenze.