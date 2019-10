Ramirez salva la Samp nel recupero: contro il Lecce è 1-1

Genova - Sampdoria: Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Murru; Barreto, Ekdal, Vieira, Bertolacci; Bonazzoli, Quagliarella. All Ranieri. A disp: Falcone, Avogadri, Augello, Chabot, Rigoni, Ramirez, Jankto, Caprari, Murillo, Gabbiadini, Bereszynski, Leris.



Lecce: Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Dell'Orco; Tabanelli, Petriccione, Tachtsidis; Shakov; Falco, Lapadula. All. Liverani. A disp: Vigorito, Riccardi, Vera, Mancosu, Dumancic, Dubickas, Calderoni, Rispoli, Babacar, Rimoli, Imbula.





Arbitro: Massa di Imperia



Un gol di Ramirez nel recupero salva la Sampdoria da una pesante sconfitta casalinga: i blucerchiati pareggiano 1-1 contro il Lecce e salgono a 5 punti in classifica, sempre ultimi ma a -2 dalla Spal impegnata domani contro il Milan. Per Ranieri due punti in tre gare ma passi indietro nella prestazione rispetto alla sfida al Dall’Ara di Bologna.



Ranieri cambia modulo ritornando al 4-3-1-2 con Bonazzoli e Quagliarella in attacco. Proprio il giovane attaccante ha al 3’ la palla del vantaggio ma Gabriel respinge. Al primo affondo il Lecce trova il vantaggio: Lapadula riceve Shakov e batte Audero. Per i blucerchiati è notte fonda e i pugliesi hanno più di un’occasione per raddoppiare senza però centrare la porta. La Sampdoria si fa vedere a sprazzi con Bonazzoli e Barreto ma il numero uno del Lecce, Gabriel, è attento. Al 45’ il tiro di Falco viene deviato sulla traversa e poi finisce su Ferrari. Massa prima concede il rigore ed espelle il difensore per un presunto fallo di mano, poi visiona il Var e cambia decisione. Nella ripresa Ranieri toglie Ekdal e inserisce Ramirez per dare vivacità in attacco. A metà tempo c’è anche spazio per Leris e Rigoni ma c’è tanta confusione in campo. Nel finale i blucerchiati premono e con Quagliarella tentano il pareggio ma il colpo di tacco del numero 27 finisce in corner. Quando sul Ferraris sta per calare il buio ecco il pareggio: dagli sviluppi del corner Ramirez di testa insacca con Petriccione che prova a deviare inutilmente. Il gol non placa però i fischi e i cori di contestazione da parte dei tifosi delusi dal risultato. Per la Sampdoria testa a lunedì e alla gara contro la Spal a Ferrara.