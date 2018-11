Ramirez sul rigore revocato: «Lo era, ma non possiamo lamentarci per un episodio»

«Da oggi testa al derby, partita importante per noi e per la nostra gente»

Genova - «Secondo me era rigore, ne siamo convinti tutti, ma non possiamo lamentarci per un episodio, possiamo e dobbiamo fare meglio». Sono le parole di Gastòn Ramirez, parlando del rigore concesso alla Samp e poi revocato dopo il consulto del var da parte dell'arbitro Irrati.



Parlando poi della prestazione contro la Roma nel complesso: «Abbiamo fatto bene tante cose, nel secondo tempo abbiamo ripreso il nostro gioco, però abbiamo concesso alla Roma tanto spazio nel primo tempo e poi ci hanno fatto male. Sappiamo che possiamo fare meglio e l'abbiamo dimostrato, abbiamo fatto grandi partite contro grandi squadre, dobbiamo credere in noi e lavorare, testa alta, siamo forti e dobbiamo dimostrarlo».



Sul prossimo impegno in campionato contro i "cugini": «Da oggi incominciamo a pensare al derby, è una partita importante per noi e per la nostra gente quindi dovremo fare una grande partita per portare a casa il risultato».