Ranieri: `A Milano per provare a fare punti. Mercato? Voglio giocatori pronti`

Genova - “Spero di fare una grande partita e portare punti a casa. L’arrivo di Ibrahimovic ha portato entusiasmo all’interno dello spogliatoio del Milan che proverà davanti ai suoi tifosi a risalire la classifica. Servirà una grande partita ma soprattutto evitare gli errori dell’ultima gara di andata contro la Juventus”: lo ha annunciato in conferenza l’allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri in vista della gara contro i rossoneri in programma lunedì alle 15.



Il mister blucerchiato ha poi parlato del gruppo: “Abbiamo recuperato quasi tutti i giocatori fuori da un po’ di tempo per infortunio ed è un buon segnale. Peccato per Ferrari, non ci voleva perchè stava facendo molto bene”.



Un’ultima battuta Ranieri l’ha riservata al mercato: “Con il club ci confrontiamo tutti i giorni, abbiamo bisogno di giocatori che conoscano la nostra serie A. Ci sono pochi mesi e le scommesse o i calciatori di prospettiva sono rischiosi. Con il ko di Ferrari servirà un difensore ma intanto chi scenderà in campo al Meazza sono sicuro che farà molto bene”.