Ranieri: `C´è da lottare, non abbiamo fatto ancora nulla`

Genova - "Essere fuori dalle sabbie mobili non significa essere salvi. Siamo ancora con l'acqua alla gola": lo ha dichiarato l'allenatore della Sampdoria Caludio Ranieri in vista della gara contro il Cagliari in programma domani sera alle 20.45.



"Dobbiamo fare di tutto per passare un buon Natale. Affrontiamo il Cagliari per due volte, quindi Parma che è una brutta bestia, il derby e la Juventus. Sono partite importanti per capire che cosa vuol fare la Sampdoria da grande".



Infine una battuta sull'avversario: ""E' una delle squadre più in forma del campionato, sanno cosa vogliono e come ottenerlo. In casa hanno il loro pubblico. Ci aspetta davvero una partita interessante"