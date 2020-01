Ranieri: `Contro il Brescia voglio una gara attenta come a Milano`

Genova - “Se giochiamo con la giusta attenzione possiamo mettere in crisi qualunque avversario. Mi auguro sia così anche domenica contro il Brescia che oltre a Balotelli ha tanti elementi di valore e fino all’ultimo lotteranno per raggiungere la salvezza”: lo ha annunciato l’allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri all’antivigilia della sfida contro le Rondinelle in programma domenica alle 15.



Il tecnico doriano ha poi aggiunto parlando della salvezza: “Non so se stavolta basterà raggiungere 40 punti. Dico che ci sono tante squadre come noi che cercheranno di arrivare all’obiettivo il prima possibile. L’importante, per quanto ci riguarda, è non abbatterci se arriveranno momenti negativi”.



Domani a Bogliasco saliranno i tifosi della Sampdoria per caricare la rosa. Così Ranieri: “Dobbiamo ringraziarli, sono fantastici”.