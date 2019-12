Genova - “Non ci piangiamo addosso nonostante i tre ko di fila tra Coppa Italia a campionato. Sappiamo l’importanza del derby e siamo pronti a fare la nostra partita”: lo ha annunciato l’allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri alla vigilia del derby in programma sabato alle 20.45.



Il tecnico della Sampdoria sulla classifica: “Sia noi che il Genoa non stiamo attraversando un bel momento ma il derby si sa che può cambiare le carte in tavola. Thiago Motta ha carattere e già ai tempi dell’Inter era un secondo allenatore in campo”.



Il derby di Genova è sempre particolare per fascino e colori. Così Ranieri: “Le sensazioni le dirò a fine partita. Vista dall’esterno però è una gara che ha avuto il suo fascino, vissuta con signorilità in campo e sugli spalti”.