Regionali a Pra´: Rowing in doppia cifra, bene anche Murcarolo

Genova - Vanno in archivio, a Genova Pra', i Campionati Regionali , abbinati alla regata giovanile per l'assegnazione di punteggio per il Trofeo d'Aloja, appuntamento svoltosi sotto la regia Speranza Pra'-FIC Liguria.



Il Rowing Club Genovese conquista il titolo regionale nel singolo Senior (Annalisa Cozzarini), nel 2 senza femminile (Tanghetti, D'Epifanio), nel doppio Pesi Leggeri (Lozza, Nizzi), nel 2 senza maschile (Farinini, Rebuffo), nel 4 di coppia Junior femminile (Bucci, Rebuffo, Gaione, Danovaro), nel 4 di coppia Junior maschile (Racano, Polleri, Prato

Rossi), nel doppio femminile (Costa, Gaione), nel 4 di coppia femminile (Bucci, Cozzarini, Tanghetti, D'Epifanio), nel 4 di coppia Ragazzi (Brissolari, Chiappini, Devoli, Zurzolo), nel doppio Junior femminile (Rebuffo, Danovaro), nel 4 di coppia Senior (Bava, Farinini, Nizzi, Rebuffo).



Importanti affermazioni per la Sportiva Murcarolo nel 2 senza Junior (Bonamoneta, Sitia), nel doppio Ragazzi (Licatalosi, Melegari), nel singolo Pesi Leggeri (Denise Zacco), nel doppio Esordienti (Deidda, Gambardella), nel singolo Ragazzi (Giovanni Melegari) e nel doppio Junior (Licatalosi, De Franchi).



A segno la Canottieri Sampierdarenesi con il doppio Ragazze di Scionico e Graci, con il 4 senza Ragazzi (Cappagli, Carrozzino, Corsinovi, Galtieri), con l'otto Junior (Cappagli, Caprile, Carrozzino, Corsinovi, Galtieri, Sanna, Maspero, Micheli, tim Cappagli). Edoardo Rocchi vince nel singolo Junior con i colori dello Speranza Pra', così come Alessio Bozzano nel singolo Pesi Leggeri. I due uniranno le forze per vincere il titolo nel doppio Senior.



La Canottieri Santo Stefano al Mare si aggiudica il singolo Senior e il Trofeo Federico Ramella con Federico Garibaldi e il singolo Junior con Alice Ramella. La spezzina Giada Pecunia è oro nel singolo Ragazze per la Velocior.



Nelle gare giovanili, la Canottieri Sampierdarenesi firma il doppio Cadetti (Martucci, Reasso), il doppio Cadette (Bucci, Pecorella), i singoli Cadetti con Christian Sella e Lorenzo Serafino, i singolisti Allievi B1 (Federico Simoncelli e Irene Dominici) e B2 (Jacopo Cappagli)



Anche lo Speranza Pra' porta a casa i successi nel doppio Cadetti (Iaia, Brusutti) e nel singolo 7,20 Allievi C (Davide Campanini). Argus leader tra le Cadette con Michela Chiusani, Canottieri Sanremo vincente tra gli Allievi B2 con Roberto Strazzulla e C con Nicholas Van Kleef. Bene la Canottieri Santo Stefano al Mare con Arianna Ramella tra le Allieve B2. Un oro anche per Voltri (Leone e Pecollo nel doppio Allievi C) ed Elpis Genova (Gilioli, Silvatici, Gromi e Cogliolo nel 4 di coppia Cadetti).