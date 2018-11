Riccardo Rossi con il team Gresini nel campionato mondiale Moto3

Genova - Riccardo Rossi è lieto di annunciare di aver firmato un contratto biennale con il team Gresini, per disputare il campionato mondiale Moto3.



Dopo una stagione che lo ha visto impegnato sia nel Campionato Italiano Velocità con il team Gresini Junior, che nel Mondiale Junior FIM CEV Moto3, il giovane pilota di Genova (16 anni) compie un ulteriore salto di qualità entrando a far parte di una delle squadre più prestigiose del mondiale Moto3, che ha dimostrato grandi capacità soprattutto nella gestione dei giovani talenti.



«Sono molto felice di entrare a far parte del team Gresini nel mondiale Moto3 – ha dichiarato Riccardo – e di avere questa grande possibilità. Il team Gresini è la squadra ideale per crescere e per affrontare nel miglior modo possibile un campionato difficile come quello della Moto3. La loro esperienza e le loro capacità tecniche mi aiuteranno a raggiungere i miei obiettivi che sono quelli di fare esperienza, di fare più punti possibile e di vincere la speciale classifica del "rookie of the year».