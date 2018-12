Rigore negato al Genoa, la società in coro: «Non esiste, siamo stati penalizzati»

Il contatto tra Florenzi e Pandev in area avrebbe richiesto almeno un consulto del Var

Genova - Grande delusione e rabbia in casa Genoa per la sconfitta dell'Olimpico contro la Roma per 3-2 e quel rigore negato che avrebbe potuto cambiare il risultato. Riepilogando: nel recupero del match Florenzi spinge vistosamente Pandev, sbilanciandolo e facendolo cadere in area di rigore. L'arbitro fa proseguire senza consultare il Var. Proprio quest'ultimo aspetto ha fatto infuriare non poco anche la dirigenza rossoblu.



Preziosi, alla Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: «Doveva vincere la Roma perchè c'era la contestazione ed era un problema per l'ordine pubblico - e aggiunge - Bisogna cambiare il sistema e le persone. C’è stata malafede, un arbitro non si può rifiutare di controllare il Var se c'è stata un'azione sospetta».



Opinione simile anche quella di Perinetti: «Abbiamo fatto un regalo alla Roma e all’ultimo minuto forse è cambiato il regolamento tanto che non si può più dare rigore nel recupero. Di Bello dovrà dare spiegazioni per quello che è accaduto».