Genova - Nuovo tassello in difesa per il Genoa dopo Zapata: dal Monaco ecco Antonio Barreca. Il calciatore è giunto intorno alle 10.45 al Synlab Il Baluardo per sottoporsi alle visite mediche di rito.



Barreca torna in Italia dopo l’esperienza al Torino in prestito con diritto di riscatto. Il calciatore si va così ad aggiungere agli altri acquisti già ufficializzati in questi primi giorni di mercato: Pinamonti, Jaroszynski, Zapata e Gumus.