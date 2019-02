Riparte su CharityStars l’Asta delle Stelle nello Sport E

Genova - Dopo la speciale sessione autunnale dedicata a #GenovanelCuore, con un importante sostegno offerto al Comune di Genova per l’emergenza abitativa causata dal crollo di Ponte Morandi (donati 41.000 euro), ritorna su CharityStars l’Asta benefica di Stelle nello Sport, patrocinata da Coni e Ussi. Le finalità sono le stesse che hanno portato alla creazione dell’Asta nel 2006: sostenere la Gigi Ghirotti Onlus, un’eccellenza ligure caratterizzata dal continuo aiuto fornito dal professor Franco Henriquet e dalla sua équipe nell’assistenza ai malati terminali e alle loro famiglie.



Nell’ambito della 20° edizione di Stelle nello Sport, l’Asta su CharityStars riparte con grandi Campioni. La vicecampionessa mondiale Paola Egonu, schiacciatrice e opposto dell’AGIL Novara, partecipa con una speciale maglia della Nazionale femminile di Pallavolo, indossata proprio nel Mondiale. Un cimelio preziosissimo, donato dalla Federvolley. A dar man forte alla top scorer (291 punti) del Mondiale giapponese, altre due grandi campionesse dello sport azzurro: la genovese Viviana Bottaro (Fiamme Oro), bravissima nel firmare domenica scorso il suo decimo titolo italiano assoluto nel Karate, e Tania Di Mario, oro ai Giochi Olimpici di Atene 2004 e argento a Rio de Janeiro 2016 con il Setterosa di Pallanuoto.



Dopo la partecipazione al Trofeo Nico Sapio ecco il costumone di Fabio Scozzoli, medaglia d’argento ai recenti Europei di Glasgow nei 50 rana (nuoto). La Federazione Ginnastica d’Italia dona il poster ufficiale del Grand Prix di Padova con le firme di alcune delle sue migliori stelle internazionali riunitesi in occasione dei festeggiamenti dei 150 anni di vita della FGI. Genoa e Sampdoria partecipano, come per tradizione, con importanti cimeli ed esperienze. Si parte subito con due opportunità importanti: all’asta c’è la Genoa Experience per Genoa-Lazio (domenica 17 febbraio ore 15) e un Walk About per Sampdoria-Cagliari (domenica 24 febbraio ore 12:30). Uno dei veterani della Serie A, Sergio Pellissier, cerca il gol per la Gigi Ghirotti con la sua maglia donata dal Chievo Verona.