Ritmica, buon argento per la PGS Auxilium Genova a Nerviano

Genova - La stagione agonistica per le ragazze della PGS Auxilium del presidente Angelo Serra sta per iniziare. Tra due settimane si svolgerà a Forlì la prima prova del Campionato di Serie B a livello Nazionale. Siria Cella, Sabrina Deiana, Selene De Vito, Nicole Parisi, Salome’ Pontanari, Ilaria Puglia, Giulia Segatori, Giada Scognamillo e Alice Taglietti saranno le protagoniste di questo importante appuntamento che le vedrà impegnate in pedana a Forlì il 13 ottobre, a Desio il 4 novembre, a Fabriano il 25 novembre e ad Arezzo il 16 dicembre con l’obiettivo di primeggiare tra le dieci squadre in gara.



Sabato si è svolto a Nerviano il consueto Torneo di Fine Estate che è giunto ormai alla decima edizione e che ha accolto oltre alle ginnaste genovesi numerose atlete da tutta Italia.



Un importante test, che ha dato la possibilità a tutte le partecipanti di testare gli esercizi preparati durante l’estate davanti ad una giuria; ancora c’è’ da migliorare, ci sono stati degli errori ma Nicole, Ilaria, Salome’, Giada e Alice, titolari in gara sabato, hanno dimostrato di essere una squadra competitiva con del grande potenziale che non si è fatta sfuggire l'argento.



Un buon inizio quindi che farà trascorrere serenamente queste due settimane di preparazione anche a chi è rimasta a casa a preparare altre competizioni: Selene De Vito il Campionato di squadra Allieve e Siria Cella e Giulia Segatori ormai “residenti” a Fabriano: la settimana scorsa sono state convocate dalla FGI nel centro tecnico di Squadra Italiana Junior che nel 2019 dovrà affrontare due importantissimi appuntamenti: i Campionati Europei a giugno e i Campionati del Mondo a settembre.