Roberto Malvasio alla `prima` del CIVM con l´Osella PA 21

Genova - Ci sarà anche Roberto Malvasio tra i partecipanti alla 44^ cronoscalata "Alpe del Nevegal", in programma da venerdì a domenica prossima a Belluno e valida quale prova d'apertura del CIVM (Campionato italiano velocità montagna) 2018. Il pilota di Ronco Scrivia vi prenderà parte con una Osella PA21 Evo 2000 di classe CN2, una vettura Sport Prototipo con motore Honda 2.0 16V 260 CV e 575 kg di peso che gli sarà messa a disposizione dalla Catapano Corse e che lo stesso Malvasio ha già utilizzato, con soddisfazione, lo scorso dicembre nel "Trofeo Italia Sport Prototipi" nell'ambito del Motor Show.



"Inizio la stagione nel CIVM con una nuova esperienza – sottolinea il portacolori della Winners Rally Team – per le prime due gare, Alpe del Nevegal e la successiva di Verzegnis, utilizzerò l'Osella PA21 Evo 2000, con cui ho già corso al Motor Show riportando sensazioni più che positive. E' un mezzo molto impegnativo, una vettura estremamente professionale: un salto di qualità importante sia per divertirsi che per fare un'importante esperienza".



"Non ho mai disputato la gara veneta – conclude Roberto Malvasio – sarà importante concentrarsi molto bene sulle ricognizioni. Tra l'altro, sulla salita grava l'incognita meteo: in caso di pioggia sarà difficile sfruttare a fondo l'Osella. Proprio per questo le prove dovranno essere ottimizzate al massimo".



Valida anche per il Trofeo Italiano Velocità Montagna nord e per il Trofeo Central Europe Zone (C.E.Z.), l'"Alpe del Nevegal" si presenta con il pienone di iscritti, a garanzia di un alto agonismo e spettacolo. Il programma della tre giorni bellunese vivrà la sua fase clou da venerdì 4 maggio, giornata interamente dedicata alle verifiche sportive e tecniche. Sabato, a partire dalle 9.30, le due salite di ricognizione dei 5,5 Km del tracciato. Domenica alle 9 il via alla prima delle due salite di gara.