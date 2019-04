Roberto Malvasio pronto a tuffarsi nel Tivm

Genova - Archiviate le partecipazioni ai Rally Circuit di Franciacorta e di Castelletto di Branduzzo, Roberto Malvasio è pronto per affrontare il suo reale programma agonistico per la stagione 2019, ossia la partecipazione ad una serie di cronoscalate del Tivm (Trofeo Italiano Velocità Montagna) con la Mini John Cooper Works di Gruppo Racing Start Plus. Primo impegno, la 28^ edizione della Salita del Costo, in programma a Cogollo del Cengio, provincia di Vicenza da venerdì a domenica prossimi e valida quale prova d'apertura della serie nazionale e per il raggruppamento Nord. Il pilota di Ronco Scrivia affronterà la gara al volante della stessa berlinetta inglese della Elite Motor Sport utilizzata sul circuito pavese.



Oltre duecento, tra storiche e moderne, le vetture al via e tanti gli specialisti delle cronoscalate in lizza. "E' una gara importante e di blasone – rileva il portacolori della Winners Rally Team – come confermano la qualità e la quantità degli iscritti. Io l'affronto per la prima volta, quindi non conosco direttamente il tracciato, che è bello, largo ma anche lungo. Cercherò, ovviamente, di fare bene, anche se gli avversari domenica, giorno della sfida, non mancheranno: mi interessa, soprattutto, riprendere con rapidità il buon feeling che avevo raggiunto con la Mini nel finale della scorsa stagione".