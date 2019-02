Roberto Malvasio ricomincia dal Franciacorta Rally Show

Genova - Chiuso positivamente il 2018 con la partecipazione allo Special Rally Circuit by Vedovati Corse sul Circuito di Monza, Roberto Malvasio aprirà la sua nuova stagione con una gara analoga, il 12° Franciacorta Rally Show, in programma sabato e domenica prossimi sul circuito di Franciacorta. Il pilota di Ronco Scrivia si cimenterà sulla pista bresciana al volante dell'Abarth 124 Rally che gli sarà messa a disposizione dalla Bernini Rally ed in coppia con la genovese Martina Balducchi, già al suo fianco nella prova brianzola.



"Si ricomincia con la massima tranquillità - il portacolori della Winners Rally Team – stimolato dalla curiosità di vedere come si comporta in pista la 124 Abarth, che nel 2019 utilizzerò in questo rally in circuito e nel successivo Motors Rally Show a Castelletto di Branduzzo ad inizio marzo: se i riscontri con la vettura saranno positivi, non è da escludere un nuovo utilizzo in due gare analoghe nella seconda parte della stagione. All'impegno di Franciacorta non chiedo molto, se non divertirmi ed iniziare a ritrovare il ritmo gara in vista di un mio impegno in una serie di cronoscalate del Tivm (Trofeo Italiano Velocità Montagna) con la Mini John Cooper Works di Gruppo Racing Start Plus".



Quella di Franciacorta non sarà la prima volta che Roberto Malvasio utilizzerà l'Abarth 124 Rally. Il pilota di Ronco Scrivia, infatti, è stato il primo in Italia a farla debuttare negli slalom in salita, nella gara dei Giovi nel 2017.