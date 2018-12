Roma - Genoa 0-1. Piatek la sblocca

Genova - Roma: Olsen; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, Cristante, Nzonzi, Kolarov; Under, Zaniolo, Kluivert. All. Di Francesco. A disposizione: Fuzato, Mirante, Kardsrop, Pellegrini, Santon, Marcano, Pastore, De Rossi, Marcucci, Coric, Perotti, Schick



Genoa: Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Romulo, Bessa, Sandro, Hiljemark, Lazovic; Piatek, Kouamè. All. Prandelli. A disposizione: Marchetti, Russo, Spolli, Lopez, Omeonga, Pereira, Rolon, Veloso, Dalmonte, Favilli, Medeiros, Pandev.



Arbitro: Di Bello



Primo Tempo

5' Kouamè lancia Hiljemark ma la palla è troppo lunga e Olsen fa sua la sfera



10' Lazovic mette in area di rigore ma Piatek non riesce a calciare in girata e la difesa della Roma libera



11' Piatek calcia debolmente, para Olsen



14' Zukanovic ferma fallosamente Under, è giallo



16' Sinistro di Zaniolo deviato in corner



17' GOL GENOA Hiljemark tira, Olsen non trattiene il pallone e Piatek da pochi passi insacca



22' Sinistro di Zukanovic alto