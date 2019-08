Roma - Genoa 2-2. Pinamonti e Criscito replicano a Under e Dzeko

Genova - Roma: Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca. A disp: Mirante Fuzato, Zappacosta, Santon, Mancini, Veretout, Pastore, Diawara, Schick, Antonucci.



Genoa: Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Schone, Radovanovic, Barreca; Kouame, Pinamonti. All. Andreazzoli. A disp: Jandrei, Marchetti, Romulo, El Yamiq, Jagiello, Biraschi, Rovella, Sanabria, Pandev, Favilli.



Arbitro: Calvarese di Teramo



Primo Tempo

49' Finisce il primo tempo all'Olimpico sul punteggio di 2-2



48' Punizione di Kolarov dalla distanza, Radu respinge



43' GOL GENOA Criscito dal dischetto, Lopez tocca il pallone che però entra



40' Calcio di rigore per il Genoa per fallo di Juan Jesus su Pinamonti



38' Ammonito Florenzi



35' Florenzi calcia, Radu devia in corner



30' Gol Roma Dzeko si libera in area di rigore di due marcatori e infila Radu sul secondo palo



27' Intervento di Radu su Dzeko, Roma vicina al raddoppio



15' GOL GENOA Pinamonti riceve da Romero e batte Lopez



7' Under di sinistro, palla sul fondo



6' Gol Roma Under si libera di due uomini e batte Radu



4' Destro di Florenzi alto