Roma - Genoa 3-2. Rossoblu sconfitti in rimonta

Genova - Roma: Olsen; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, Cristante, Nzonzi, Kolarov; Under, Zaniolo, Kluivert. All. Di Francesco. A disposizione: Fuzato, Mirante, Kardsrop, Pellegrini, Santon, Marcano, Pastore, De Rossi, Marcucci, Coric, Perotti, Schick



Genoa: Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Romulo, Bessa, Sandro, Hiljemark, Lazovic; Piatek, Kouamè. All. Prandelli. A disposizione: Marchetti, Russo, Spolli, Lopez, Omeonga, Pereira, Rolon, Veloso, Dalmonte, Favilli, Medeiros, Pandev.



Arbitro: Di Bello



Primo Tempo

5' Kouamè lancia Hiljemark ma la palla è troppo lunga e Olsen fa sua la sfera



10' Lazovic mette in area di rigore ma Piatek non riesce a calciare in girata e la difesa della Roma libera



11' Piatek calcia debolmente, para Olsen



14' Zukanovic ferma fallosamente Under, è giallo



16' Sinistro di Zaniolo deviato in corner



17' GOL GENOA Hiljemark tira, Olsen non trattiene il pallone e Piatek da pochi passi insacca



22' Sinistro di Zukanovic alto



25' Fazio calcia sull'esterno della rete



30' Tiro potente di Bessa, palla alta



31' Gol Roma Fazio sfrutta un liscio di Zaniolo e batte Radu



33' GOL GENOA Angolo per il Genoa, spizzata di Sandro e Hiljemark di piatto batte Olsen



37' Tiro di Florenzi, Romero devia e pallone che finisce a Radu



43' Cross di Under, uscita di Radu per liberare la sua area



45' Gol Roma Kluivert si invola in contropiede e con un tiro all'angolino batte Radu



46' Si chiude il primo tempo sul punteggio di 2-2



Secondo Tempo

46' Under dall'area di rigore calcia alto sopra la traversa



47' Brutto intervento di Zaniolo su Sandro, è giallo



49' Annullato gol a Lazovic per fuorigioco di Piatek



59' Hijlemark calcia, para Olsen



60' Gol Roma Conclusione di Cristante e Radu è battuto



61' Fuori Zukanovic, dentro Pereira



65' Altro cambio per Prandelli: fuori Sandro, dentro Rolon



67' Tiro al volo di Kolarov, palla alta



68' Ultimo cambio di Prandelli: fuori Romulo, dentro Pandev



74' Punizione battuta da Under, para Radu in presa alta



77' Tito di Piatek, Olsen stavolta è attento e fa sua la sfera



83' Kolarov calcia, Radu devia e Cristante da pochi metri colpisce il palo



86' Piatek si invola e calcia di destro ma il tiro è debole e Olsen para



87' Giallo a Schick per gioco scorretto



89' Genoa vicino al pareggio con Pandev che però manda alto



92' Il Genoa preme alla ricerca del pareggio



94' Colpo di testa di Pereira, para Olsen



95' Il Genoa perde 3-2 all'Olimpico dopo aver chiuso il primo tempo sul 2-2