Roma-Samp, Giampaolo: «All´Olimpico voglio una reazione»

Il tecnico della Sampdoria ha dubbi sulla metà campo

Genova - «Troppi gli errori commessi contro il Torino che hanno permesso ai nostri avversari di portare a casa la vittoria. Con i ragazzi ho analizzato cosa non ha funzionato in modo da evitare il ripetersi di tali situazioni»: lo ha spiegato l’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, alla vigilia della sfida contro la Roma all’Olimpico.



Test - I giallorossi, reduci dalla vittoria in Champions contro il Cska, sono alla ricerca della continuità in campionato. Così il mister doriano: «Affrontiamo una squadra con grandi giocatori. A prescindere da ciò mi aspetto una gara attenta da parte della squadra. Non ci sarà per un po’ Barreto mentre mi aspetto molto da Jankto in quanto è un giocatore importante e deve dimostrare di voler conquistare il posto da titolare. E’ cambiato molto rispetto a prima ma domani parte dalla panchina».



Derby - Dopo la sosta c’è il derby ma Giampaolo è chiaro: «Non penso a quanti giocatori ho sotto diffida. Il problema è capire quanti giocatori stanno bene e quanti no e sicuramente a metà campo ci saranno delle scelte».