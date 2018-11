Romei: «Momento difficile, ma abbiamo fiducia nella rosa»

Giampaolo in discussione? «Ma no, non parliamone nemmeno, per favore»

IL NUMERO 2 DELLA SAMP

Genova - «Stiamo attraversando un momento di difficoltà, però sono tranquillo abbiamo fiducia nella squadra: ne conosciamo il valore e l'impegno quotidiano»: così l'avvocato Antonio Romei ha parlato al Secolo XIX del momento della Sampdoria. Il "numero due" blucerchiato ha aggiunto: «L'asticella da tenere alta è quella del lavoro, della professionalità, dell'impegno e dell'autostima. Saremmo una società debole se ci lasciassimo condizionare da tre sconfitte di fila».



Sui rinnovi di alcuni giocatori: «Con Praet stiamo negoziando e credo troveremo una soluzione. Mentre con Quagliarella abbiamo deciso in comune accordo di parlarne più avanti, lui vorrebbe chiudere la carriera alla Samp».



Sul bilancio: «Quello del 2018 sarà positivo, ricalcano più o meno quello del 2017 (+9,2 milioni) e sarà il terzo di fila in utile. Per lo stadio avremo un incontro giovedì con il Comune, abbiamo chiesto un prolungamento della concessione».



Sulla possibilità che Giampaolo sia in discussione: «Ma no, non parliamone nemmeno, per favore».



