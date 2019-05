Romero di testa salva il Genoa: contro la Roma è 1-1

Nel recupero Sanabria fallisce un calcio di rigore

Genova - Prima lo svantaggio e lo spettro della B, poi il pari, infine un rigore sbagliato da Sanabria nel recupero che avrebbe potuto significare festa salvezza: in Genoa-Roma, partitaccia tra due squadre in crisi, succede tutto nel finale e, al triplice fischio di Mazzoleni, il risultato è 1-1. Per la Roma è l'ennesimo passo falso in chiave Champions, per il Genoa è comunque una boccata d'ossigeno in zona salvezza.



Primo Tempo - Prandelli decide di puntare sulla coppia d’attacco titolare a Ferrara, Lapadula-Koumè supportata da Bessa. Il Genoa fa la partita cercando di impensierire la retroguardia della Roma ma Veloso non inquadra la porta. La prima azione degli ospiti è con Fazio di testa ma Radu si allunga e toglie il pallone dalla linea. Il Genoa ci prova con Lapadula e la Roma con Dzeko ma manca la precisione e il primo tempo termina sullo 0-0.



Secondo Tempo - Nella ripresa la prima azione è della Roma con Zaniolo: la punta calcia a giro ma Radu manda in corner. Dopo tante occasioni sprecate all’37 ecco il vantaggio della Roma: El Shaarawy al volo di sinistro infila la palla all’angolino: la punta poi non esulta per il suo passato in rossoblu. Prandelli cambia subito, toglie Rolon e mette Sanabria per recuperare la partita. Al 90’ da un calcio d’angolo sbuca tra le maglie della Roma Romero che batte Mirante e fa esplodere i presenti al Ferraris. Nel recupero Mirante atterra Sanabria e Mazzoleni decide di assegnare il rigore: lo stesso attaccante va sul dischetto ma spreca tutto.