Romero: «Non sentiamo la pressione, ma tornare a vincere sarà importante per il morale»

Sul momento nero del Genoa: «Usciremo da questa situazione lavorando»

Genova - «Usciremo da questa situazione lavorando»: così il difensore rossoblu, Cristian Romero, sul momento difficile della squadra che non riesce a vincere in campionato da oltre due mesi. Il difensore era presente al Museo del Genoa, per incontrare i tifosi, insieme a Kouamé.



Su Juric ha dichiarato: «Purtroppo è arrivato in un momento difficile con un calendario davanti molto duro. Ma è un grande allenatore e sono contento che mi abbia dato fiducia, lavora benissimo». Sulla sconfitta di Torino: «La gara è diventata difficilissima con l'espulsione di Romulo ma penso che lavorando tutti assieme possiamo tornare a vincere a partire dalla gara di giovedì prossimo. Non sentiamo la pressione, ma tornare a vincere sarà importante per il morale di tutti».



ph dal profilo twitter del Genoa