Romero, Saponara, Bessa e il pallone dell’Entella all’Asta per la Ghirotti

Genova - Nuova sessione per l’asta di Stelle nello Sport, realizzata su Charity Stars con il patrocinio di Coni e Ussi a beneficio della Gigi Ghirotti. Per la onlus del professor Franco Henriquet, preziosissimo e insostituibile punto di riferimento per le famiglie dei malati terminali, scendono in campo tre giocatori di Genoa e Sampdoria: Romero e Bessa per il Genoa, Saponara per la Sampdoria.



Il gol dell’importante 1-1 interno con la Roma. E’ quello segnato, anticipando di testa l’uscita di Mirante, da Romero (clicca qui per la maglia), oggetto dell’attenzione dei grandi club dopo una stagione vissuta da autorevole protagonista. Nella stagione di Bessa (clicca qui per la maglia) spicca il gol di un altro prestigioso 1-1, quello registrato a ottobre allo Juventus Stadium.



Resterà per molto tempo indelebile, nonostante un anno travagliato da diversi infortuni, l’acrobazia di Saponara (clicca qui per la maglia) in occasione del 2-2 maturato al 99' in casa della Lazio a dicembre. In copertina, in questa sessione dell’Asta di Stelle nello Sport, anche la Virtus Entella, promossa in serie B dopo 90 minuti al cardiopalmo contro la Carrarese grazie al gol di Mancosu al 90'. All’asta il pallone autografato dai calciatori.