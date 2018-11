Romulo: «E´ brutto prendere cinque gol ma siamo con il mister»

Il calciatore ha ribadito l'unità del gruppo dopo gli ultimi risultati

Genova - «Siamo con il mister nonostante queste ultime sconfitte. Sicuramente il calendario non è stato dalla nostra parte ma in settimana lavoriamo per arrivare pronti alla partita. Adesso resettiamo tutto e prepariamo la gara contro il Napoli, poi ci concentreremo sul derby»: lo ha dichiarato Romulo commentando a Radio Nostalgia il pesante ko contro l’Inter.



Partita - Il calciatore rossoblu ha poi analizzato la partita: «Fino al 2-0 la squadra stava facendo bene poi dopo ci siamo smarriti e non siamo più riusciti a mettere in difficoltà l’Inter. Cinque gol sono troppi e nessuno è contento di uscire dal campo con questo risultato ma purtroppo è successo e dobbiamo ripartire».



Avversario - Romulo ha poi parlato dei nerazzurri: «Si giocheranno lo scudetto con la Juventus, hanno giocatori di qualità in grado di fare la differenza».